Пассажирский поезд насмерть сбил 74-летнего минчанина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пенсионер попал под поезд на остановочном пункте Роща.

По информации МВД, происшествие случилось днем 11 ноября. 74-летний минчанин попал под пассажирский поезд Брест – Минск.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По предварительной информации, пенсионер переходил пути по переходу перед приближающимся поездом, но на его сигналы не реагировал.