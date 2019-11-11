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Пассажирский поезд насмерть сбил 74-летнего минчанина

12.11.2019 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пенсионер попал под поезд на остановочном пункте Роща.  

По информации МВД, происшествие случилось днем 11 ноября. 74-летний минчанин попал под пассажирский поезд БрестМинск.  

Мужчина скончался на месте от полученных травм.  

По предварительной информации, пенсионер переходил пути по переходу перед приближающимся поездом, но на его сигналы не реагировал.  

В начале октября в Пинске под поезд попал ехавший на велосипеде подросток в наушниках – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пенсионер попал под поезд на остановочном пункте Роща.   По информации МВД, происшествие случилось днем 11 ноября. 74-летний минчанин попал под...
 
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