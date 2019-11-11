|
Пассажирский поезд насмерть сбил 74-летнего минчанина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пенсионер попал под поезд на остановочном пункте Роща.
По
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
По предварительной информации, пенсионер переходил пути по переходу перед приближающимся поездом, но на его сигналы не реагировал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пенсионер попал под поезд на остановочном пункте Роща. По информации МВД, происшествие случилось днем 11 ноября. 74-летний минчанин попал под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)