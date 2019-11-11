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23-летний мужчина проник в детский сад и облил щёлочью детей и воспитателей

12.11.2019 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае от действий 23-летнего молодого человека пострадали более 50 воспитанников детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина незаконным путем проник на территорию учебного заведения и облил щелочью детей и воспитателей. Пострадавшие доставлены в больницу. Злоумышленника удалось разыскать. Он задержан и уже дает показания.

23-летний мужчина проник в детский сад и облил щёлочью детей и воспитателей

23-летний мужчина проник в детский сад и облил щёлочью детей и воспитателей

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Ссылка на источник 23
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Новости Китая. В Китае от действий 23-летнего молодого человека пострадали более 50 воспитанников детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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