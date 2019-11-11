23-летний мужчина проник в детский сад и облил щёлочью детей и воспитателей

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае от действий 23-летнего молодого человека пострадали более 50 воспитанников детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина незаконным путем проник на территорию учебного заведения и облил щелочью детей и воспитателей. Пострадавшие доставлены в больницу. Злоумышленника удалось разыскать. Он задержан и уже дает показания.







