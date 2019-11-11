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Вторую партию спутников для глобального интернета вывели в космос

12.11.2019 10:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вторая партия спутников для глобального интернета выведена в космос с площадки на мысе Канаверал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторую партию спутников для глобального интернета вывели в космос

60 мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска провели успешное развертывание. Напомним, первая партия спутников отправилась в космос в мае. Сам проект реализуется уже четвертый год. По замыслу его создателей на низкой стационарной орбите Земли будет в общей сложности 11 тысяч спутников. Всего должны состояться 24 запуска. Это позволит покрыть дешевым и скоростным интернетом всю планету.

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Вторая партия спутников для глобального интернета выведена в космос с площадки на мысе Канаверал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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