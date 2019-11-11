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В Мексике преступники напали на грузовик и похитили 50 слитков золота

12.11.2019 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Дерзкое ограбление в Мексике: преступники напали на грузовик, перевозивший золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им удалось похитить 50 слитков общей стоимостью более 26 миллионов долларов.

Трое злоумышленников подкараулили бронированный фургон на узком участке одной из загородных дорог. Они перегородили путь внедорожниками и, угрожая автоматами, заставили охранников покинуть кабину. После чего преступники перенесли все золотые слитки в свои автомобили и скрылись. Пока неизвестно, кто стоит за этим ограблением. Полиция ведет поиски преступников.

В Мексике преступники напали на грузовик и похитили 50 слитков золота

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Новости Мексики. Дерзкое ограбление в Мексике: преступники напали на грузовик, перевозивший золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им удалось...
 
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