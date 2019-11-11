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Украина поставит военно-транспортные самолеты в Южную Америку

12.11.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госпредприятие «Антонов», входящее в корпорацию «Укроборонпром», поставит транспортные самолеты Ан-178 для Национальной полиции Перу и будет осуществлять их техобслуживание во время гарантийного срока. Об этом сообщает ukroboronprom.com.ua.


Фото: wikipedia.org

По словам гендираектора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, самолеты «Антонова» давно уже доказали эффективность эксплуатации по всему миру, а новые конструкторские решения позволяют отвечать на современные вызовы. Новый Ан-178 заменит в перуанской полиции устаревшие самолеты, также конструкции «Антонова», Ан-32Б.

В тендере на поставку транспортников Украина участвовала на условиях открытого тендера, конкурентами были Италия и Испания. Решающим фактором при выборе Ан-178 стала многофункциональность самолета, его способность выполнять разные задачи — перевозку грузов, десантирование, поисково-спасательные операции. Кроме того, Ан-178 может базироваться на самых разных аэродромах, включая высокогорные.

Ан-178 — средний транспортный самолет, предназначенный для доставки личного состава, вооружения и легкой боевой техники посадочным или парашютным способом. Грузоподъемность составляет до 18 тонн.

 
 
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В тендере украинские авиастроители обошли испанцев и итальянцев.
 
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