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Google тайно собирает данные о здоровье миллионов американцев

12.11.2019 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Google втайне запустила совместный проект с одной из крупнейших систем здравоохранения в США. Программа под кодовым названием «Проект Найтингейл» (Project Nightingale, возможно, в честь известной сестры милосердия Флоренс Найтингейл) предусматривает сбор и обработку персональных данных о здоровье и лечении жителей 21 штата страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение журналистов.


Изображение: pixabay.com

Судя по этим данным, «проект Найтингейл» запустили в прошлом году в сотрудничестве с медицинской компанией Ascension в Сент-Луисе, которая включает 2600 больниц, врачебных кабинетов и других медучреждений США. После этого Google стал собирать подробную информацию о состоянии здоровья американцев, в том числе диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации и многое другое с указанием имен, фамилий и дат рождения. На основании полученной информации команда проекта создает электронные медицинские карты с полной информацией о человеке.

Отмечается, что об этом не знали ни врачи, ни пациенты, которые передавали данные в Ascension. По сведениям The Wall Street Journal, доступ к информации имеет как минимум 150 сотрудников Google.

В Google прокомментировали, что проект не противоречит федеральному закону о здравоохранении, а данные о пациентах «надежно защищены». Адвокаты компании заявили, что эта практика соответствует федеральному закону от 1996 года о мобильности и подотчетности медицинского страхования. Но все равно некоторые сотрудники Ascension выказывают сомнения, что сбор данных такого рода законен и с юридической, и этической стороны дела.

Отмечается, что конечной целью проекта, как свидетельствуют полученные WSJ документы, является создание универсального поисковика для агрегирования разрозненных данных о пациентах и их размещения в одном месте.

 
 
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Программа под кодовым названием «Проект Найтингейл"предусматривает сбор и обработку персональных данных о здоровье и лечении жителей 21 штата страны.
 
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