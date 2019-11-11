Популярная американская певица решила уйти из Instagram

Источник материала: Tut.by

Ники Минаж недавно заявила, что намерена уйти из Instagram. Об этом артистка рассказала в своем профиле в Twitter, пишет Media Leaks.



Фото: instagram.com/nickiminaj

У Минаж в Instagram более 100 миллионов подписчиков. Тем не менее, исполнительница может перестать пользоваться соцсетью из-за ее новой политики в знак протеста — ведь под фотографиями Ники теперь не отображается количество поставленных лайков.

«Со следующей недели я перестаю пользоваться Instagram, поскольку он прячет лайки. Хммм, чем же мне заняться теперь? Думаю о том, сколько свободного времени у меня появится в моей новой жизни», — написала девушка в Twitter, в котором у нее около 20 миллионов подписчиков.

Ресурс The Daily Dot пишет , что Instagram начал экспериментировать со скрытием лайков в апреле этого года в Канаде. После тестирование нововведения началось в Бразилии, Ирландии, Италии, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Недавно в списке этих стран оказалась и США. Впрочем, пока инновация касается лишь небольшого числа пользователей.

В Facebook представители Instagram заявили: «мы проводим тестирование потому, что хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фото и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они собрали».