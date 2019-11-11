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Популярная американская певица решила уйти из Instagram
Источник материала: Tut.by
Ники Минаж недавно заявила, что намерена уйти из Instagram. Об этом артистка
У Минаж в Instagram более 100 миллионов подписчиков. Тем не менее, исполнительница может перестать пользоваться соцсетью из-за ее новой политики в знак протеста — ведь под фотографиями Ники теперь не отображается количество поставленных лайков.
«Со следующей недели я перестаю пользоваться Instagram, поскольку он прячет лайки. Хммм, чем же мне заняться теперь? Думаю о том, сколько свободного времени у меня появится в моей новой жизни», —
Ресурс The Daily Dot
В Facebook представители Instagram заявили: «мы проводим тестирование потому, что хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фото и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они собрали».
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У Минаж в Instagram более 100 миллионов подписчиков.
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