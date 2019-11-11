«Это не болит». Посмотрите на проект беларусов о жизни после рака груди

Источник материала: KYKY

Команда беларусов, включая знаменитых минских фотографов Юлию Лейдик и Евгения Канаплева, выпустила новый фотопроект. Он называется «Это не болит» – и посвящен историям женщин, которые пережили рак груди.

Проект состоит из пяти фотографий и короткого видео, в котором пять героинь делятся своими мыслями об онкологии. В минутном ролике звучат фразы: «Кажется, будто тебя не рак убьет – тебя новость [о раке] убьет сначала», «Большие планы, большие надежды – все самое лучше еще впереди» и «[После рака] Может, я даже лучше стала!»

«Самые опасные болезни часто приходят без боли. Эти женщины, столкнувшись с раком груди, говорят, что «это не болит». Теперь, после операции, «химии» и лучевой терапии, они откровенно рассказывают о диагнозе, больших и маленьких радостях жизни, как принимали себя без груди, не потеряли женственности без волос и пытаются найти в случившимся хоть что-то положительное», – объяснили авторы проекта. Взгляните: