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«Это не болит». Посмотрите на проект беларусов о жизни после рака груди

12.11.2019 10:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Команда беларусов, включая знаменитых минских фотографов Юлию Лейдик и Евгения Канаплева, выпустила новый фотопроект. Он называется «Это не болит» – и посвящен историям женщин, которые пережили рак груди.

Проект состоит из пяти фотографий и короткого видео, в котором пять героинь делятся своими мыслями об онкологии. В минутном ролике звучат фразы: «Кажется, будто тебя не рак убьет – тебя новость [о раке] убьет сначала», «Большие планы, большие надежды – все самое лучше еще впереди» и «[После рака] Может, я даже лучше стала!»

«Самые опасные болезни часто приходят без боли. Эти женщины, столкнувшись с раком груди, говорят, что «это не болит». Теперь, после операции, «химии» и лучевой терапии, они откровенно рассказывают о диагнозе, больших и маленьких радостях жизни, как принимали себя без груди, не потеряли женственности без волос и пытаются найти в случившимся хоть что-то положительное», – объяснили авторы проекта. Взгляните:

Читайте по теме: «Когда фотографировали Марадону, чувствовали себя, как под кокаином». Интервью с фотографами 

 
Теги: Новости
 
 
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Команда беларусов, включая знаменитых минских фотографов Юлию Лейдик и Евгения Канаплева, выпустила новый фотопроект. Он называется «Это не болит» – и посвящен...
 
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