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Среди иностранных лидеров украинцам больше всего нравится Лукашенко

12.11.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Среди иностранных лидеров украинцам больше всего нравится Лукашенко

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных украинцев, отрицательно - 17%. К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом. К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%, сообщается на сайте группы. 

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 15% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

В динамике за более чем полтора года практически не изменилось отношение к А.Меркель, В.Путину, А.Лукашенко, Э.Макрону. Несколько улучшилось к А.Дуде, ухудшилось - к Д.Трампу и Р.Эрдогану.

В региональном разрезе наблюдаются некоторые различия, в частности на Юге и Востоке несколько лучше относятся к таким мировых лидерам как А.Лукашенко, Р.Эрдоган, и особенно В.Путин. На Западе - к А.Дуде, Дж.Трюдо, Д.Трампу. В возрастном разрезе А.Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди самых старших. Но такие политики как Э.Макрон, Б. Джонсон и Д.Трамп имеют больше своих сторонников среди представителей младших возрастов. 

В имущественных категориях среди наименее обеспеченных заметно больше сторонников А.Лукашенка и В.Путина, среди состоятельных - А.Дуды, Э.Макрона, Дж.Трюдо, Б.Джонсона, Д.Трампа.

 
 
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