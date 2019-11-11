Корону и титул Miss International - 2019 получил Таиланд. Белоруска Мария Первий в топ-15

Источник материала: Tut.by

На престижном конкурсе красоты Miss International — 2019 победительницей назвали Сиретхорн Лиарамват (Sireethorn Leearamwat) из Таиланда. Участница от Беларуси Мария Первий вошла в топ-15.



Фото: скриншот с Youtube канала Miss International

В этом году конкурс Miss International стартовал 25 октября в Токио. Топ-15 конкурсанток и специальные номинации выбирало жюри, а континентальных королев — сами участницы состязания красоты. Всего в 59-м конкурсе Miss International приняли участие 82 девушки со всех континентов.

В финальном шоу конкурсантки представили народные костюмы, продефилировали в купальниках и вечерних платьях.

Мария Первий вышла на сцену в национальном хлопковом костюме, разработанном специально для нее креативным брендом HISTORIA NATURALIS — это дизайнерская одежда, которая в основе концепции содержит стремление к естественности и натуральности.



Фото: скриншот с Youtube канала Miss International

Белое платье и аксессуары Марии на 100% изготовлены из натуральных материалов, а выбор белого цвета неслучаен: он отсылает к названию нашей страны. Наряд и головной убор украшают цветы, повторяющие мотивы из творчества белорусской художницы Алены Киш, которая творила в 1940-е годы XX века. Аисты, которые венчают убор, отсылают к поверью белорусов о том, что эти птицы вьют гнезда только рядом с домами добрых людей и приносят им счастье.

В руках Мария держала деревянную «сумку — почтовый ящик», которая символизирует любовь белорусов к натуральности во всем, в том числе и в общении. По мнению дизайнера Полины Вороны, ни одно электронное сообщение не может заменить теплоту бумажного письма. Девушка отправила весточку родным со сцены Miss International.



Фото: скриншот с Youtube канала Miss International

Светло-бежевое вечернее платье с кружевным лифом и пышной юбкой и декором для финального выхода изготовил известный модный дом Papilio.

— Основная задача при изготовлении платья для конкурсантки состояла в том, чтобы создать элегантные и интересные образы, которые подчеркнут красоту девушки и ее грациозность. Наряд должен быть не слишком броским и перегруженным деталями, но при это не слишком простым. Участница должна выглядеть торжественно, для этого мы использовали легкие тюли и вышивки. Мария выбрала кружевное платье темно-кремового цвета, это было ее решение, и платье так ей шло, что другие варианты отпали сами собой, — так описала наряд белорусской участницы дизайнер Алена Горецкая.

Марии Первий 22 года, она профессиональная модель, дочь священника. Учится на экономиста в Белорусской сельскохозяйственной академии. Живет в Бобруйске, развивает свой бизнес и занимается благотворительностью (помощь малоимущим и людям оставшимся без дома). Полгода назад девушка переехала в Минск, чтобы готовится к конкурсу Miss International в Национальной школе красоты.

Miss International — один из крупнейших и старейших международных конкурсов красоты, он входит в «Большую четверку» наряду с «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная». Изначально Miss International проводили в Калифорнии, но в 1960 году соревнование перекочевало в Японию, где и проводится по сей день. Беларусь впервые приняла участие в нем в 2007 году. Самые лучшие результаты на конкурсе от нашей страны показала Юлия Синдеева, которая завоевала титул второй вице-мисс.

Победительница Miss International получает денежный приз и контракты с конкурсом красоты и ездит послом конкурса по миру.