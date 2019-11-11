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Власти: дефицита гречки и картофеля не будет

12.11.2019 11:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Власти: дефицита гречки и картофеля не будет
фото: pixabay.com
 «Мы планируем произвести не менее 10 тыс. тонн гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация,  – сказал Анатолий Хотько, передает БЕЛТА.

В России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет, считает министр.

 
 
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