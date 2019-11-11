Власти: дефицита гречки и картофеля не будет

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«Мы планируем произвести не менее 10 тыс. тонн гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация, – сказал Анатолий Хотько, передает БЕЛТА .

В России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет, считает министр.