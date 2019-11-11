Слишком много «нельзя» и так мало «можно». История жизни Грейс Келли

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Но ошиблась, несмотря на массу разоблачительных статей и не всегда достоверных биографий, она осталась идеальной женщиной и принцессой, и о её судьбе до сих пор мечтают миллионы Золушек во всем мире.

Неудачница

Маленькая Грейс — третий ребёнок четы Келли — не вписывалась в семейство с самого рождения. Слишком застенчивая, неуклюжая и немного полноватая девочка скорее огорчала своих родителей, чем радовала, ведь они искренне думали, что у такой дурнушки никогда не будет яркой карьеры и тем более достойной партии. Все надежды Келли возлагали на старшую дочь Пегги и младшую Лизанну.

Несмотря на то, что родители будущей принцессы были людьми состоятельными, а строительный бизнес отца позволял семье жить в роскошном доме и ни в чём себе не отказывать, мать не разрешала детям шиковать. Грейс донашивала одежду Пегги, а потом в порядке очереди отдавала её Лизанне. Все маленькие Келли росли в строгости и очень набожными.

Окончив школу, Грейс решила поступать в Американскую академию драматического искусства. Отец не был в восторге от выбора дочери, но позволил ей осуществить задуманное. Однако когда начинаюшая актриса приехала в Нью-Йорк, набор был закончен. Попасть в академию девушке помог её любимый дядя — Джордж Келли, известный драматург, обладатель Пулитцеровской премии. По его просьбе Грейс организовали прослушивание, которое она успешно прошла. Впрочем, будущей звезде было велено поработать над голосом — он не был поставлен.

Вопреки ожиданиям родителей, считавших Грейс неудачницей, совсем не приспособленной к самостоятельной жизни, девушка быстро нашла себя в Нью-Йорке. Более того, она начала получать деньги, подрабатывая моделью и снимаясь в рекламе. При этом будущей княгине Монако было всё равно, что рекламировать, — сигареты или нижнее белье. Часть заработанных средств она отправляла отцу, чтобы не быть обузой для семьи.

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Влюбчивая

Внешние данные девушки, которые с каждым годом становились всё лучше и лучше, замечали не только профессиональные фотографы, мечтающие о такой модели, как она, но и другие мужчины. Роскошная блондинка была из той категории женщин, которых противоположный пол долго провожает взглядом. Вырвавшись из-под опеки родителей, в большом городе Грейс совсем забыла о строгом воспитании — она хотела любить и быть любимой. Так началась череда её бесконечных романов, часть которых имела все шансы закончиться браком, если бы не семейство юной красавицы. Келли часто браковали кавалеров дочери — будущий зять должен был быть идеальным.

Преподаватель академии Дон Ричардсон стал первым ухажёром Грейс, который получил жесткий отказ её родителей. Пара долго не афишировала свои отношения, но на последнем курсе обучения девушка решила привезти жениха в родной дом. Знакомство закончилось, не успев начаться. Немолодой, небогатый и к тому же некогда женатый мужчина сразу не понравился родителям Грейс. В один из дней, когда влюблённые были на прогулке, мать актрисы, не стесняясь, порылась в вещах гостя и обнаружила документ, в котором говорилось, что Дон до сих пор находится в стадии развода. После этой находки Ричардсона попросили покинуть дом благочестивых Келли и больше никогда не возвращаться. Несмотря на такую развязку, девушка не сразу порвала свои отношения с возлюбленным. Вернувшись в Нью-Йорк, она возобновила запретные встречи, но ненадолго. Выходить замуж вопреки воле родителей Грейс не собиралась. Кроме того, вокруг было много других мужчин, которые желали заполучить её в жёны.



Грейс Келли в картине «Деревенская девушка». 1954. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, у распорядителя банкетов Филиппа Клодиуса шансов было не больше, чем у Дона. Иранский шейх Пехлеви, который буквально усыпал Грейс дорогими украшениями, тоже оказался неподходящей партией. Модельер Олег Кассини, как и многие, пытался заполучить девушку в жёны, но потерпел фиаско. Родители Грейс сделали всё, чтобы разбить пару своей дочери. Когда мужчина приехал знакомиться с родителями, отец и брат его возлюбленной просто отказались с ним разговаривать. Кассини долго терпел неуважение родных Грейс, но в конце-концов сдался.

Муза

Дебют актрисы в кино состоялся в 1951 году, это была эпизодическая роль в фильме «14 часов». Съёмкам предшествовала неплохая карьера на театральных подмостках и телевидении.

Особое место в кинокарьере блистательной блондинки занимало её сотрудничество с Альфредом Хичкоком. Фильмы «В случае убийства набирайте „М“» и «Окно во двор» были признаны лучшими творениями режиссёра. Очаровательная Грейс была для маэстро музой.

В 1953 году девушка исполнила роль Линды Нордли в картине «Могамбо», за которую была выдвинута на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Однако в тот раз заветная статуэтка не попала в хрупкие руки Грейс, она досталась ей за работу в картине «Деревенская девушка» в 1954 году.



Грейс Келли в картине «Могамбо». 1953. Фото: www.globallookpress.com

Но на пике своей карьеры голливудская звезда была как никогда одинока, она продолжала идти на поводу у родителей, которым категорически не нравились любовники дочери. Вопрос замужества для Грейс Келли был до сих пор открыт.

Позже актриса с грустью вспоминала ночь после церемонии «Оскар»:





Грейс Келли с премией «Оскар» за работу в картине «Деревенская девушка» в 1954 году. Фото: www.globallookpress.com

«Вот так мы и сидели вместе, только „Оскар“ и я, и никого больше. Это было ужасно. Никогда в жизни я не чувствовала себя так одиноко».

Новая жизнь

Своего будущего мужа она впервые увидела в 1955 году. Эта встреча должна была стать сюжетом для оригинального снимка журнальной обложки: кинодива Грейс Келли и князь Монако Ренье III пожимают друг другу руки. Но в результате встреча стала началом отношений. Короткий визит голливудской делегации на Каннском фестивале закончился бурной перепиской его Высочества и актрисы. Через полгода князь перешёл к решительным действиям и посетил родителей девушки. В этот раз они одобрили выбор дочери.

Тем не менее, перед свадьбой Грейс ждал неприятный сюрприз. Она должна была пройти гинекологический осмотр, чтобы князь смог убедиться в том, что будущая супруга способна подарить ему наследника престола. Медицинская комиссия тревожила Келли, ведь она бы показала, что актриса уже не девственница. Однако Ренье закрыл глаза на это, ему было достаточно знать, что его избранница абсолютно здорова.

Когда формальности были улажены, началась подготовка к свадьбе.



Свадьба Грейс Келли и князя Монако. Фото: кадр youtube.com

Подвенечное платье Грейс до сих пор вызывает восхищение модниц по всему миру. К наряду, созданному художницей по костюмам киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Хелен Роуз, прилагалась целая инструкция с подробным описанием, как правильно его надевать.

Выйдя замуж 18 апреля 1956 года, Грейс навсегда попрощалась с кинематографом и приступила к самой важной и сложной роли в своей жизни — роли принцессы Монако.





Свадьба Грейс Келли и князя Монако Ренье III. Фото: www.globallookpress.com

Быть принцессой

Когда Грейс поселилась в Монако, приток туристов увеличился в разы, государство стало невероятно популярным местом. Княгиня активно занималась благотворительностью, организовывала Рождественские ёлки для детей и чаепития для инвалидов. Поставив жирную точку в своей актёрской карьере, она должна была найти другие способы реализоваться. Конечно, предложения возобновить съёмки в кино ещё долгое время поступали. Хичкок, например, не терял надежды на возвращение своей музы. Но Грейс, выйдя замуж за принца, не имела права распоряжаться своей жизнью так, как ей этого хотелось:

«Видите ли, актёры в США могут разделять свою общественную, публичную жизнь и жизнь личную. Здесь, в Монако, будучи женой принца Ренье, я могу играть только одну роль... Быть его принцессой».

С этим амплуа она справлялась более чем успешно. Наряду с благотворительной деятельностью Грейс старалась быть хорошей женой и матерью. Полностью погрузившись в материнство, женщина не заметила, как воспитала капризных и очень своенравных детей, которые не знали слова «нет». Актриса боготворила сына и дочерей, особенно младшую, ведь она мечтала о большой семье. Тем не менее, у Грейс было несколько выкидышей, поэтому появление третьего ребёнка стало для принцессы настоящим подарком небес. Княгиня часто брала с собой детей: в магазины, на выставки и показы мод, в музей и театр. Они везде вели себя отвратительно: кричали, безобразничали, устраивали истерики. Постепенно Грейс стала настоящей прислугой для своих отпрысков, которые обращались с ней соответственно.





Грейс Келли и Ренье III с детьми: Каролиной Маргаритой Луизой, Альбером II, правящим князем Монако, и Стефанией Марией Елизаветой. 1967. Фото: www.globallookpress.com

Конец сказке

Личная жизнь с князем тоже была не сказочной. Со временем во всём идеальная и восхищавшая миллионы людей Грейс стала вызывать у него чувство ревности к своей популярности. Ренье позволял себе иронизировать над идеями супруги в присутствии посторонних, он откровенно скучал на созываемых ей приёмах. Увлечение принцессы гербариями тоже было поводом для насмешек. А когда Келли с успехом провела благотворительную выставку своих работ, Ренье был взбешён — его не радовали достижения жены, потому что сам он не мог похвастаться таковыми. Ходили слухи, что князь изменял супруге. Чем больше Грейс старалась быть идеальной, тем сильнее раздражала Ренье.

Золотая клетка, в которой жила Грейс, с каждым годом становилась всё тесней и тесней. Дети росли неуправляемыми, красота уходила, муж отдалялся, у неё было слишком много «нельзя» и мало «можно». Она не могла развестись, в противном случае ей бы пришлось отказаться от сына и дочерей. Единственное, что ей оставалось, — стиснуть зубы и продолжать играть благополучие, которого уже давно не было ни в её душе, ни в её семье.

Смерть принцессы стала неожиданным ударом для всех. Грейс было всего 52 года. 13 сентября она сама села за руль автомобиля, отказавшись от услуг водителя, чтобы совершить небольшую поездку вместе с дочерью Стефанией. Не вписавшись в поворот, автомобиль перевернулся и сорвался в пропасть. Дочь выжила, а Грейс получила множество серьёзных травм. 14 сентября её отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Вокруг этой истории ходило много слухов, казалось, что произошедшая автокатастрофа была кем-то срежиссирована, выдвигались версии причастности к аварии Стефании. Но правительство Монако сделало всё, чтобы отвести от девушки подозрения. Официальная версия случившегося — инсульт Грейс Келли, в результате которого она не справилась с управлением автомобиля.

«Она была настоящей принцессой с самого рождения», — однажды сказал о Грейс Келли Фрэнк Синатра. И это правда: актриса производила впечатление прирождённой аристократки, только титул и положение в обществе не гарантируют счастья, и к этому Грейс явно не была готова.