Брест примет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию

Кубок мира по спортивному зимнему плаванию соберет около 200 участников из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины, Франции, Австрии, Китая.

Пловцы будут соревноваться на дистанциях 25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 400 м и 1000 м, которые преодолеют брассом, вольным стилем, баттерфляем и на спине. В программе два вида эстафет - 4х25 м вольным стилем и комплексная, сообщает БЕЛТА .

Победителей и призеров наградят дипломами, медалями и памятными призами. Награды разыграют среди мужчин и женщин в восьми возрастных категориях. Результаты турнира также пойдут в зачет V Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию.

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