ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест примет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию

12.11.2019 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Брест примет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию
БЕЛТА

Кубок мира по  спортивному зимнему плаванию соберет около 200 участников из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины, Франции, Австрии, Китая.

Пловцы будут соревноваться на дистанциях 25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 400 м и 1000 м, которые преодолеют брассом, вольным стилем, баттерфляем и на спине. В программе два вида эстафет - 4х25 м вольным стилем и комплексная, сообщает БЕЛТА.

Победителей и призеров наградят дипломами, медалями и памятными призами. Награды разыграют среди мужчин и женщин в восьми возрастных категориях. Результаты турнира также пойдут в зачет V Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию. 

Брест примет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию
Моржи и нерпы. Насколько распространено зимнее плавание у нас в Беларуси?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования пройдут в областном центре 20-24 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
З 12 па 16 лістапада праходзіць датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика