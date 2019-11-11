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Новые блюда тестируют в минских школах, самые востребованные включат в весеннее меню
12.11.2019 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Девять новых блюд для меню учреждений образования проходят тестирование в 18 пищеблоках школ и гимназий Минска.
С целью максимального охвата горячим питанием учащихся в учреждениях образования, специалистами Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома совместно с технологами государственного предприятия «Комбинат школьного питания города Минска» разработаны новые, в том числе белорусские, блюда и изделия для питания учащихся 1-11 классов.
В основу положен принцип здорового и рационального питания.
В рационы питания школьников планируется включить следующие новые блюда: «Творожно-яблочная запеканка», «Суп молочный «Минский», «Галки рыбные запеченные», «Шницель «Лянок», «Ленивые колдуны», «Биточки «Белорусские», «Чай с сиропом шиповника с рябиной обыкновенной», маффин «Його-шик» и сладость мучная «Штучка карамельная».
Апробация разработанных блюд с дальнейшим внесением, при положительных отзывах, изменений и дополнений в действующее примерное двухнедельное меню, осуществляется в 18 пищеблоках школ и гимназий столицы, сообщили в Санитарно-эпидемиологической службе Минска.
В целях изучения потребительского спроса на представленные блюда и вкусовых предпочтений школьников, в выше указанных школах организовано проведение анкетирования учащихся и их родителей или иных законных представителей.
По результатам анкетирования наиболее востребованные блюда будут включены в примерное двухнедельное меню на весенний период.
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Девять новых блюд для меню учреждений образования проходят тестирование в 18 пищеблоках школ и гимназий Минска.
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