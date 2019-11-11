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Лукашенко возложил венок к монументу советским солдатам-освободителям в Вене

12.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе официального визита в Австрию в понедельник возложил венки и цветы к монументу советским воинам-освободителям в центре Вены. Памятная церемония с участием дипломатов Беларуси, России, представителей властей Австрии и стран СНГ состоялась на площади Шварценбергплатц, передает ТАСС.

На мероприятии, в частности, присутствовали посол Беларуси Елена Купчина и посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Память героев Великой Отечественной войны почтили сотрудники военного атташата стран СНГ, включая послов Армении, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Австрийско-белорусского общества дружбы.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Памятник был открыт в 1945 году и представляет собой двенадцатиметровую фигуру солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина на груди, золотым шлемом на голове, в одной руке герой держит знамя Победы, в другой – золотой щит с гербом СССР.



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Памятная церемония с участием дипломатов Беларуси, России, представителей властей Австрии и стран СНГ состоялась на площади Шварценбергплатц.
 
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