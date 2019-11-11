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Эво налево. Почему в Боливии свергли президента Моралеса?

12.11.2019 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эво налево. Почему в Боливии свергли президента Моралеса?
www.globallookpress.com

«Мы очень болезненно переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направляю соответствующее письмо в Законодательную ассамблею», — с такими словами объявил о сложении полномочий президент Боливии Эво Моралес.

За 20 дней протестов в Боливии погибли 3 человека, более 300 пострадали. Уличные акции начались после подведения итогов первого тура президентских выборов 20 октября. Избирательный суд заявил, что победу на них одержал Моралес, который набрал 47% голосов. У его ближайшего соперника Карлоса Месы было 36%. Согласно боливийскому закону, если в первом туре отрыв занявшего первое место от остальных кандидатов превышает 10%, выборы считаются оконченными. 

Однако Меса не признал победу своего оппонента. Он заявил о фальсификациях и потребовал провести второй тур. В нем шансы оппозиции на победу были бы выше, поскольку все противники Моралеса могли объединиться против президента, который баллотировался уже на четвертый срок подряд. С критикой подсчета голосов выступила Организация американских государств (ОАГ). Наблюдатели ОАГ также потребовали провести второй тур. К этому же призвали и в США.

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К протестующим тем временем начали присоединяться полицейские и военные. 10 ноября с обращением к нации выступил главнокомандующий армии Уильямс Калиман. Он призвал президента сложить свой мандат, чтобы принести в страну «мир и стабильность». Это требование поддержали рабочие профсоюзы. У Моралеса фактически не осталось выбора. 

Вслед за президентом в отставку ушли множество чиновников федерального и регионального уровня, в том числе вице-президент Альваро Гарсиа Линера и председатель Сената Адриана Сальватьерра. Временно страну возглавила второй зампред Сената Жанин Аньес. Между тем беспорядки в Боливии пока не прекратились. В Ла-Пасе сожгли дом министра горной промышленности Сесара Наварро, был избит его племянник. В заложники взят брат ушедшего в отставку спикера Палаты депутатов Виктора Борды. Напали и на дом теперь уже бывшего президента. Около 20 боливийских чиновников укрылись на территории посольства Мексики. 

Сам Моралес заявил, что противники готовятся задержать его и его сторонников. В полиции заявили, что ордера на арест экс-президента нет. Зато по обвинению в мошенничестве на выборах были задержаны глава местного ЦИКа Мария Эугенсия Чоке и ее заместитель Антонио Костас. В полиции рассказали, что они пытались бежать из Ла-Паса, причем Чоке переоделась мужчиной.

Местонахождение Моралеса на данный момент неизвестно. Ранее он заявил, что не собирается покидать страну. По данным боливийской прессы, самолет экс-президента вылетел из Ла-Паса и сел в боливийском департаменте Кочабамба, где у бывшего лидера много сторонников. 

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Как в мире отреагировали на уход Моралеса?

Главы МИД Мексики и Аргентины, где у власти находятся левые правительства, предложили Моралесу политическое убежище. Президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвали события в Боливии государственным переворотом. Такой же точки зрения придерживается и президент Аргентины Альберто Фернандес, который заявил, что смена власти в стране стала возможной благодаря «мятежу полицейских» и «пассивности армии». 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переворот был подготовлен из-за рубежа. «Эво пригласил всех желающих принять участие в проверке голосов. Но ОАГ нанесла ему удар в спину. ОАГ проводит государственные перевороты в Латинской Америке последние 100 лет», — заявил венесуэльский лидер, который сам с недавних пор подвергается нападкам со стороны этой организации. 

Противоположной точки зрения на события в Боливии придерживаются в Колумбии, Бразилии и США. В Вашингтоне поддержали оппозицию и заявили, что теперь новый Конституционный суд сможет провести «по-настоящему независимые выборы». 

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Тем временем главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян уже предложила в своем Telegram-канале Моралесу «увлекательную работу телеведущего на испанском RT», напомнив, что экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа уже второй год ведет своё шоу. 

Виноваты США?

Глядя на волнения в Боливии, так и хочется провести параллели с недавними событиями в Венесуэле, где оппозиция при поддержке США и других западных стран тоже попыталась захватить власть. Однако профессор МГИМО, эксперт по странам Латинской Америки Владимир Сударев считает, что у боливийской истории есть свои особенности: «Конечно, Эво Моралес известен как критик США. Он неоднократно выступал с антиамериканскими лозунгами и не входил в число союзников Вашингтона. И, хотя его смещение выгодно США, более вероятно, что Моралес довел ситуацию до предела без серьезного внешнего вмешательства. Дело в том, что Моралес впервые стал главой государства еще в 2006 году. В 2009 году была принята новая конституция страны, которая ограничила пребывание на посту президента двумя сроками. При этом первый срок Моралеса был обнулён, и он смог баллотироваться ещё дважды.

В 2016 году в Боливии прошёл референдум на тему того, может ли Эво Моралес баллотироваться на четвёртый срок. Страна тогда разделилась практически поровну. Победили противники президента, которые набрали 51% голосов (у его сторонников было 49%). Однако в 2017 году Конституционный суд отменил результаты референдума, сославшись на то, что лимит в два президентских срока ограничивает право народа на выбор лидера.

Несмотря на результат референдума, Моралес принял участие в этих выборах, хотя обещал, что не будет этого делать. Конечно, многих это возмутило. Поэтому то, что происходит в Боливии, было прогнозируемо. Возмущение действиями президента накапливалось и сейчас нашло выход».

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Потеряет ли Россия свои позиции?

В Кремле выразили обеспокоенность развитием ситуации в стране, об этом заявил помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков. «Мы призываем боливийские политические силы к поиску компромисса и выхода из ситуации», — сказал он.

Боливия при Эво Моралесе поддерживала хорошие отношения с Россией. Достаточно сказать, что при нем работу в Боливии начал «Газпром», были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергии, в том числе для строительства Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. 

В то же время российским компаниям не стоит беспокоиться из-за смены власти в стране, считает Владимир Сударев. «Россия присутствовала в Боливии ещё до Эво Моралеса, в том числе и при его главном сопернике на выборах Карлосе Месе, который уже руководил страной в 2003-2005 гг. Оппозиция в Боливии достаточно прагматичная. Зачем им терять выгодные контракты? Тем более что на боливийском рынке есть конкуренция между различными иностранными компаниями и нет никакого резона смещать баланс сил в чью-то сторону», — полагает эксперт.

 
 
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