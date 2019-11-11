Конфуций китайской революции. 10 фактов о Сунь Ятсене

Источник материала: Аргументы и факты

1. Сунь Ятсен является одним из наиболее почитаемых политических деятелей Китая, причем данное отношение характерно как для материкового Китая, так и для Тайваня. Сунь Ятсена называют «Конфуцием в реальной политике».

2. Сунь Ятсен родился в бедной крестьянской семье и с ранних лет должен был помогать родителям и пасти скот. Грамоте его учил родной дядя. Старший брат Сунь Ятсена, Сунь Мэй, в поисках работы уехал на Гавайские острова, и родители вскоре отправили к нему младшего брата. Миссионерскую школу в Гонолулу, где преподавание велось на английском языке, Сунь Ятсен с отличием окончил в 1881 году.

3. В конце 1880-х годов, во время обучения в медицинском институте в Гонконге, Сунь Ятсен создал группу «Четыре бандита». Вместе с единомышленниками начинающий революционер обсуждал планы свержения правившей в Китае маньчжурской династии Цин.



«Четыре бандита»: Ян Хаолин, Сунь Ятсен, Чэнь Шаобо, Ю Шаован (Ю Ле). Стоит — Чжэн Шилян. Фото 1888 года. Фото: Commons.wikimedia.org

4. В начале своей деятельности Сунь Ятсен являлся сторонником либеральных реформ, однако, столкнувшись с полным неприятием его идей со стороны китайской бюрократии, он окончательно склонился в пользу революции. В 1894 году в Гонолулу Сунь Ятсен основал первую китайскую революционную организацию — «Союз возрождения Китая».

5. В 1905 году Сунь Ятсен создал объединение китайских революционных организаций «Тунмэнхой» («Союзная лига»). Тунмэнхой подготовил и провел ряд вооруженных восстаний в Южном и Центральном Китае, являлся ведущей политической силой Синьхайской революции 1911 года, в результате которой была свергнута маньчжурская монархия и провозглашена Китайская республика.



Сунь Ятсен под флагами «Пять рас в одном союзе» и «Синее небо с белым солнцем». Фото: Commons.wikimedia.org

6. В 1911 году Сунь Ятсен, возвратившийся в Китай после многих лет эмиграции, был избран временным президентом Китайской республики. Этот пост он занимал с 1 января по 1 апреля 1912 года, однако затем вынужден был оставить его в пользу командующего императорской армии Юань Шикая.

7. В августе 1912 года Сунь Ятсен основал «Китайскую Национальную народную партию» — Гоминьдан. Партия Гоминьдан с начала 1920-х годов была правящей в Китае, пока в 1949 году, потерпев поражение от коммунистов, не оставила материковую часть страны, сохранив власть лишь на Тайване. Часть членов Гоминьдана, сформировав «Революционный комитет Гоминьдана», остались на материке и до сих пор являются одной из восьми мелких зарегистрированных партий.

8. Политическим наследием Сунь Ятсена стало учение о «трех народных принципах» — национализме, народовластии и народном благосостоянии. «Три народных принципа» Сунь Ятсена в различных трактовках использовали все ведущие политические силы Китая — Гоминьдан, Коммунистическая партия и даже коллаборационистское правительство времен японской оккупации Китая.

9. После Октябрьской революции в России Сунь Ятсен высказался за сотрудничество с Советской Россией и тесный союз с китайскими коммунистами. Этой линии он оставался верен до конца жизни. 11 марта 1925 года, за день до смерти, в «Послании Советскому Союзу» он писал: «Настанет время, когда Советский Союз, как лучший друг и союзник, будет приветствовать могучий и свободный Китай, когда в великой битве за свободу угнетенных наций мира обе страны рука об руку пойдут вперед и добьются победы».

10. Как и лидер русской революции Владимир Ленин, Сунь Ятсен покоится в мавзолее. Идею о таком захоронении незадолго до смерти в марте 1925 года высказал сам Сунь Ятсен, заинтересовавшийся советским опытом в этом вопросе. Мавзолей Сунь Ятсена располагается в Нанкине, на горе Цзыцзыньшань. В 1940 году Сунь Ятсену правительством Китая был посмертно присвоен титул «Отца нации».

Сегодня Сунь Ятсен одинаково высоко почитается как в КНР, так и на Тайване, где существует Мемориальный комплекс Сунь Ятсена.