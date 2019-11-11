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"Я и так все потерял": приговоренный к смерти просит суд позволить ему жить

12.11.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд сегодня рассматривает апелляцию на смертный приговор 50-летнему Виктору Павлову. Мужчина был приговорен к расстрелу за убийство двух пенсионерок в соседней деревне.

"Я и так все потерял": приговоренный к смерти просит суд позволить ему жить

Убийство пенсионерок

В конце прошлого года, 30 декабря, в деревне Присушино (Витебский район) были убиты две сестры-пенсионерки. Им было 76 и 78 лет, тела обнаружили в их собственном доме через пару дней, пишет tut.by

Подозреваемым оказался 50-летний житель соседней деревни. Он иногда помогал женщинам по хозяйству, а также — как выяснили следователи, — знал, где те хранят деньги. Однажды он пришел к женщинам и палкой избил до смерти, забрав из дома 179 рублей.

В суде выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. В том числе за убийство с особой жестокостью. Учитывая рецидив прокурор просил назначить мужчине казнь, и областной суд 30 июля с этим согласился.

Но мужчина обжаловал смертный приговор и просит Верховный суд не лишать его жизни.

«Не оспаривая своей вины, просит назначить срок вместо казни»

Апелляцию рассматривают три судьи Верховного суда под председательством Руслана Анискевича.

В начале процесса журналисты попросили суд о возможности съемки в ходе процесса. Обвиняемый лишь пожал плечами: «Мне все равно». Прокурор выступил против. Суд в просьбе СМИ отказал.

«Не оспаривая своей вины Павлов просит назначить ему срок [вместо казни], — зачитал один из судей жалобу обвиняемого. — Он считает приговор чрезмерно суровым, так как не были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины и явка с повинной, а также тот факт, что он не стремился уйти от ответственности и помогал следствию».

Судья Руслан Анискевич обратился в самому обвиняемому: он сам хочет что-то сказать?

«Я рассказал все подробно судьям раньше. Мне пока нечего говорить», — ответил мужчина.

«Пока?», — уточнил судья.

Мужчина в клетке кивнул.

Взяла слово адвокат (всего их двое): если бы не сотрудничество со следствием, то дело грозило стать «висяком»: свидетелей преступления нет, орудие преступления не нашли, как и «любых биологических следов присутствия Палова в доме убитых».


По версии стороны защиты, мужчина не планировал убийство. Все вышло внезапно.

«Напрашивается закономерный вопрос: почему, хорошо зная пенсионерок и не раз помогая им, он совершил убийство? Суд первой инстанции тщательно изучил мотив. Так, придя в тот роковой день к ним он хотел пообщаться и поздравить с новым годом. 

Но услышав от одной из них необоснованные и обидные претензии за построенный им сарай (при том, что раньше не высказывала), его охватила сильная обида. И он не сумел противостоять порыву, взял полено и…», — заявила защитник.

Известно, что в 2005 году мужчина уже был осужден на 10 лет за жестокое убийство. А в 2015 году его поймали на краже и снова судили. Но адвокаты подчеркивают: при том, что на селе тяжело найти работу, тем более судимому и человеку со слабым здоровьем, Виктор Павлов всячески трудился, чтобы заработать: помогал соседям по хозяйству.

«Почти все свидетели из сельчан (с десяток человек. — Прим. TUT.BY), кроме одного, говорили о Павлове положительно, некоторые — исключительно положительно. Что достаточно отзывчивый и вежливый, не конфликтный. Что трудяга, зарабатывал даже без официального трудоустройства. Помогал по огороду, строительству, кому-то чинил обувь, кому-то курятник».

Адвокат заявила, мол, одна из убитых и вовсе фактически спровоцировала конфликт. «Нецензурно выражалась и оскорбляла. Допрошен ряд свидетелей, и даже ее родные не отрицали — от женщины вполне можно было этого ожидать».

Что-то ответить на это родные пенсионерки не могли — в суд из них никто не пришел.

Сторона защиты продолжила, что подобные дела со смертным приговором находятся под пристальным вниманием СМИ и международных организаций.

«От вашего решения будет зависеть представление людей о системе правосудия, о том, работает ли Конституция, являемся ли мы частью цивилизованного мира — или мы идем каким-то своим путем».

Суд снова обратился к обвиняемому Виктору Павлову: хочет ли он что-то добавить?

«Переживаю (…), — тихо говорил что-то фигурант. Не все его слова удалось расслышать. — Терпения немножко (…). Раскаиваюсь. Понимаете… Не наказывайте меня».

После этого мужчина расплакался: «Я и так потерял все в своей жизни».


Прокурор: женщины еще подавали признаки жизни, но он ничем не помог

Слово взял прокурор. Он несколько минут перечислял травмы, которые эксперты нашли на телах убитых.

«Павлов рассказал, что в тот день пришел к потерпевшим купить вина. В котельной с одной из сестер возник конфликт из-за построенного им ранее сарая. Женщина стала его выталкивать, мужчина не уходил. Из обиды он ударил женщин деревянной палкой. Сестры побежали в дом, но он с палкой в руках догнал их с целью уточнения причины претензий. 

В доме одна из потерпевших продолжила кричать и, по словам фигуранта, оскорблять, из-за чего снова ударил обоих. После чего вымыл палку и руки от крови. Женщины лежали на полу и подавали признаки жизни, Павлов несколько раз подходил к ним. Но ничего не предпринял для оказания им помощи. 

Снял трубку на телефоне, навесил замок снаружи дома. Забрал деньги из дома. Окровавленную одежду выбросил», — зачитал представитель Генпрокуратуры Дмитрий Лутов.

Во время расследования, подчеркнул гособвинитель, фигурант давал разные показания о числе нанесенных ударов. Известно, что сами сестры-пенсионерки были инвалидами второй группы. Поэтому в квалификации преступления есть отягчающие обстоятельства: убийство с особой жестокостью, престарелых в беспомощном состоянии, да еще и рецидив.

Прокурор раскрыл детали убийства, за которое Виктор Павлов был судим 15 лет назад: тогда человек погиб от как минимум 31 удара топором по голове.

«С учетом характера и повышенной опасности преступлений, совершенных Павловым, несмотря на смягчающие обстоятельства, суд — по моему мнению, — пришел к правильному выводу и обоснованно назначил расстрел. Это является справедливым».


Судьи удалились в совещательную комнату, чтобы принять свое решение.
 
 
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Верховный суд сегодня рассматривает апелляцию на смертный приговор 50-летнему Виктору Павлову. Мужчина был приговорен к расстрелу за убийство двух пенсионерок в...
 
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