Моралес сбежал-таки в Мексику









«Это решение соответствует нашим обязательствам, вытекающим из Каракасской конвенции 1954 года о дипломатическом убежище», – добавил он.





Моралес получил убежище в Мексике, которая обратилась с просьбой позволить бывшему лидеру Боливии беспрепятственно покинуть страну.





Напомним, что Эво Моралес в телевизионном обращении в воскресенье объявил о своей отставке после нескольких недель протестов в связи с «нарушениями» на выборах, которые прошли в октябре.





Ранее в тот же день он призвал к проведению новых президентских выборов, после того как Организация американских государств (ОАГ) опубликовала результаты проверки голосования 20 октября, по итогам которого Моралес победил с небольшим перевесом. ОАГ обнаружила нарушения почти во всех районах, которые она проверяла.





Однако через несколько часов командующий вооруженными силами Боливии генерал Уильямс Калиман заявил, что проведения новых выборов будет недостаточно.





«Проанализировав ситуацию внутреннего конфликта, мы просим президента уйти в отставку, что позволит восстановить мир и стабильность на благо нашей Боливии», – сказал Калиман.





Заявления Калимана и ОАГ привели к отставке нескольких высокопоставленных министров и главы Высшего избирательного трибунала.









Моралес был у власти на не вполне законных основаниях 13 лет - дольше остальных лидеров Латинской Америки. Чтобы избежать второго тура выборов, ему нужно было опередить ближайшего соперника на 10 процентных пунктов.





Согласно предварительным результатам выборов, опубликованным после голосования, Моралесу предстояла встреча во втором туре с его главным соперником, экс-президентом Карлосом Месой.





Однако менее чем через сутки избирательная комиссия опубликовала новые данные. Из них следовало, что после подсчета 95 процентов голосов Моралесу не хватало лишь 0,7 процента до 10-процентного рубежа.





Это сообщение привело к жалобам оппозиции на нарушения и стало поводом для протестов с применением насилия в нескольких городах.