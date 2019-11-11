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Мужчина из Гродно увел с чужих счетов за границей более 800 тысяч евро

12.11.2019 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летний мужчина из Гродно похищал деньги с иностранных банковских счетов, переводил деньги на свои счета, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивал их. СК сообщает, что таким образом мужчина действовал с 2012 по 2016 год, установлено более 60 эпизодов.


Фото: СК

На полученные деньги мужчина покупал биткоины: на подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина — это более 630 тысяч евро в эквиваленте. Помимо этого, он приобрел автомобиль, а также вложил средства в недвижимость и собственный бизнес — кафе.

Также мужчина приобретал товары и услуги с использованием реквизитов чужих банковских карт.

В ходе обыска у мужчины нашли и изъяли компьютерную технику, носители информации, защищенные сложными паролями, а также деньги и документы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 УК (Хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере). Он в СИЗО.


Открыть/скачать видео (1.18 МБ)

Мужчина признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причиненного ущерба и возврату незаконно полученного дохода. Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму. Кроме того, арестованы все деньги, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро.

 
Теги: Гродно
 
 
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28-летний мужчина из Гродно похищал деньги с иностранных банковских счетов, переводил деньги на свои счета, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивал их.
 
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