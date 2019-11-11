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ЦИК определит даты созыва первых сессий избранных палат парламента 22 ноября
12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Даты созыва первых сессий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва определят 22 ноября. Речь об этом шла сегодня на заседании Центризбиркома, передает корреспондент
Председатель ЦИК Лидия Ермошина предложила отложить вопрос о созыве первой сессии Совета Республики (выборы сенаторов состоялись 7 ноября) на 22 ноября. В этот день Центризбирком будет подводить итоги
Решения о созыве сессий нужно принимать синхронно, отметила председатель ЦИК. Будут учитываться пожелания и предложения от обеих палат.
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Даты созыва первых сессий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва определят 22 ноября. Речь об этом шла сегодня на...
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