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ЦИК определит даты созыва первых сессий избранных палат парламента 22 ноября

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЦИК определит даты созыва первых сессий избранных палат парламента 22 ноября

Даты созыва первых сессий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва определят 22 ноября. Речь об этом шла сегодня на заседании Центризбиркома, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина предложила отложить вопрос о созыве первой сессии Совета Республики (выборы сенаторов состоялись 7 ноября) на 22 ноября. В этот день Центризбирком будет подводить итоги выборов депутатов Палаты представителей и одновременно принимать решение по ее первой сессии.

Решения о созыве сессий нужно принимать синхронно, отметила председатель ЦИК. Будут учитываться пожелания и предложения от обеих палат.

https://www.belta.by

 
 
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Даты созыва первых сессий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва определят 22 ноября. Речь об этом шла сегодня на...
 
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