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В больницах будет создано около 200 участков для голосования
12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В больницах будет создано около 200 участков для
«В больничных организациях здравоохранения для участия в выборах пациентов, находящихся на излечении, будут созданы необходимые условия. Около двухсот избирательных участков будут функционировать в системе здравоохранения», — рассказал Олег Панчук.
Министерство здравоохранения завершило всю организационную работу по подготовке к выборам депутатов. В случаях экстренной госпитализации в больницах по всей стране зарезервированы места, рассказал он. «Созданы необходимые запасы лекарственных средств, расходных материалов для оказания медицинской помощи», — добавил начальник отдела организации медицинской защиты.
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В больницах будет создано около 200 участков для голосования. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при...
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