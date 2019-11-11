Источник материала: Вороновская газета





В больницах будет создано около 200 участков для голосования . Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА .

«В больничных организациях здравоохранения для участия в выборах пациентов, находящихся на излечении, будут созданы необходимые условия. Около двухсот избирательных участков будут функционировать в системе здравоохранения», — рассказал Олег Панчук.

Министерство здравоохранения завершило всю организационную работу по подготовке к выборам депутатов. В случаях экстренной госпитализации в больницах по всей стране зарезервированы места, рассказал он. «Созданы необходимые запасы лекарственных средств, расходных материалов для оказания медицинской помощи», — добавил начальник отдела организации медицинской защиты.

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