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В больницах будет создано около 200 участков для голосования

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В больницах будет создано около 200 участков для голосования

В больницах будет создано около 200 участков для голосования. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА.

«В больничных организациях здравоохранения для участия в выборах пациентов, находящихся на излечении, будут созданы необходимые условия. Около двухсот избирательных участков будут функционировать в системе здравоохранения», — рассказал Олег Панчук.

Министерство здравоохранения завершило всю организационную работу по подготовке к выборам депутатов. В случаях экстренной госпитализации в больницах по всей стране зарезервированы места, рассказал он. «Созданы необходимые запасы лекарственных средств, расходных материалов для оказания медицинской помощи», — добавил начальник отдела организации медицинской защиты.

https://www.belta.by

 
 
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В больницах будет создано около 200 участков для голосования. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при...
 
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