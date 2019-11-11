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МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Избирательная кампания в Беларуси с точки зрения безопасности проходит в очень спокойном режиме.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян, передает корреспондент
«Если на данный момент подводить итог хода избирательной кампании, то с точки зрения состояния правопорядка она проходит в очень спокойном режиме. Каких-либо чрезвычайных ситуаций, инцидентов у нас за весь этот период с начала кампании не зафиксировано», — сказал Дмитрий Курьян.
Вместе с тем он отметил отдельные незначительные правонарушения, например, случаи мелкого хулиганства. Сотрудники милиции пресекали их, реагируя на звонки членов инициативных групп. «Но это были единичные нарушения, которые на ход
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Избирательная кампания в Беларуси с точки зрения безопасности проходит в очень спокойном режиме. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления...
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