МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме

Источник материала: Вороновская газета





Избирательная кампания в Беларуси с точки зрения безопасности проходит в очень спокойном режиме.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА .

«Если на данный момент подводить итог хода избирательной кампании, то с точки зрения состояния правопорядка она проходит в очень спокойном режиме. Каких-либо чрезвычайных ситуаций, инцидентов у нас за весь этот период с начала кампании не зафиксировано», — сказал Дмитрий Курьян.

Вместе с тем он отметил отдельные незначительные правонарушения, например, случаи мелкого хулиганства. Сотрудники милиции пресекали их, реагируя на звонки членов инициативных групп. «Но это были единичные нарушения, которые на ход избирательной кампании никак не повлияли. Мы можем констатировать, что она проходит в спокойном режиме», — еще раз подчеркнул представитель МВД.

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