ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман

Источник материала: Вороновская газета





В управлении Госавтоинспекции МВД напомнили основные правила, которых следует придерживаться водителям в туман, сообщает БЕЛТА.

В ближайшие сутки в некоторых районах Беларуси возможен туман. В этой связи в ГАИ напоминают: если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Необходимо также выбрать сдержанный тип вождения: избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, лучше отказаться от обгона — это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости.

Поскольку из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, будьте готовы к тому, что люди станут идти по краю проезжей части.

В туман не стоит забывать о своей безопасности и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует в такую погоду, а также в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились.

По информации УГАИ, за прошедшие сутки в Беларуси произошло 340 ДТП с материальным ущербом, в 10 ДТП 10 человек получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 45 водителей, 278 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 123 факта управления транспортными средствами «бесправниками», выявили 182 непристегнутых водителя и пассажира. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 295 пешеходов, 110 из которых — за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 34 пешехода находились в состоянии опьянения.

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