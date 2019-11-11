ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на парламентских выборах — ЦИК

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на парламентских выборах — ЦИК

В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина также выразила уверенность, что у избирателей есть интерес к выборам и они придут проголосовать.

По ее мнению, будет активным досрочное голосование, которое стартовало сегодня в Беларуси. Этому поспособствует в том числе и то, что на этой неделе один выходной, полагает председатель ЦИК. «Суббота — тоже рабочий день. Думаю, избиратели воспользуются возможностью, чтобы проголосовать досрочно и освободить единственный выходной», — сказала Лидия Ермошина. При этом она воздержалась от прогнозов по явке.

К этому времени в избирательной гонке осталось 516 кандидатов в депутаты. В отношении 13 человек отменены решения о регистрации, 33 сами сняли свои кандидатуры.

Проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти: дефицита гречки и картофеля не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика