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«Сбербанк»: рост ИТ-сектора не избавит белорусскую экономику от структурных проблем с госсектором

12.11.2019 12:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Сбербанк»: рост ИТ-сектора не избавит белорусскую экономику от структурных проблем с госсектором

Впечатляющий результат, который показал белорусский ИТ-сектор, однако не снимает с повестки дня вопрос о необходимости реформирования госсектора, считают аналитики «Сбербанка» России.

«Структурные проблемы в масштабном госсекторе многократно поднимали дискуссию о необходимости поиска новых точек роста для белорусской экономики. Налоговый маневр в России обострил этот вопрос, сделав его одним из ключевых в экономической повестке руководства страны», - пишется в обзоре новостей мировой экономики, подготовленном аналитиками Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Эксперты отмечают, что в качестве альтернативного вектора развития в нашей стране был выбран сектор информационных технологий, что многими было воспринято с большой долей скепсиса. Однако статистика проиллюстрировала обратное.

Из 1% роста ВВП за январь-сентябрь 2019 года, 0,5пп были обеспечены сектором «информация и связь». Доля ИКТ в ВВП выросла с 2,2% в 2011году до 6,1% сейчас, а объем валовой добавленной стоимости в реальном выражении за аналогичный период – на 88%.

На текущий момент размер сектора превышает транспортную деятельность (5,9%), строительство (3%) и приближается к сельскому хозяйству (6,6%). Быстрая экспансия ИКТ внутри валовой добавленной стоимости частично объясняется слабым ростом традиционных отраслей. Однако во многом это всё же результат работы властей, заложивших фундамент для развития IT.

Как обратили внимание аналитики «Сбербанка» в  своей работе, количество резидентов Парка Высоких Технологий только за прошлый год выросло почти в 2 раза и сейчас превышает 500 компаний. Экспорт ПВТ в этом году скорее всего окажется больше 2млрд долларов, что составляет около 4,5% всего экспорта товаров и услуг.

«Впечатляющий результат, который, однако, пока не снимает с повестки дня вопрос о необходимости реформирования госсектора. Доля традиционных отраслей в экономике значительно превышает сектор IT, – пишут аналитики. – Для сравнения, в январе-сентябре только на обрабатывающую промышленность приходилось 22% ВДС. Причем 67% объема производства генерируется госкомпаниями/компаниями с госучастием».

«Бремя низкой эффективности этой части экономики будет оказывать серьезное давление на экономический рост. Нивелировать эффект только развитием сектора информационных технологий будет крайне затруднительно», – считают в Центре макроэкономических исследований «Сбербанка».

 
Теги: Новости
 
 
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Впечатляющий результат, который показал белорусский ИТ-сектор, однако не снимает с повестки дня вопрос о необходимости реформирования госсектора, считают...
 
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