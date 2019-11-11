Жительница Горок развелась и спрашивает: должен ли бывший муж ее содержать?

Источник материала: Горецкий вестник

В редакцию позвонила жительница Горок Ольга. Женщина рассказала, что недавно развелась с супругом. Ее интересует: должен ли бывший муж выплачивать денежные средства на содержание?

На вопрос отвечает адвокат юридической консультации Горецкого района, медиатор Наталия Фомичева.

«Нередко брак распадается, когда ребенок еще совсем маленький, а иногда и до его рождения. Согласно ст. 29 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Нуждающаяся в материальной помощи жена в период беременности, супруг осуществляющий уход за общим ребенком до достижения трех лет, общим ребенком-инвалидом до 18 лет, общим нетрудоспособным совершеннолетним чадом, а также нетрудоспособный супруг имеют право в судебном порядке требовать предоставления содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.

Права и обязанности мужа и жены по взаимному содержанию, в том числе и после расторжения брака, могут быть предусмотрены брачным договором (ст. 13 КоБС).

К нетрудоспособным относятся супруги, являющиеся инвалидами I и II группы, а также достигшие общеустановленного пенсионного возраста, который согласно ст. 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в 2019 году составил для мужчин — 61 год 6 месяцев, для женщин — 56 лет 6 месяцев. В 2020 году будет — 62 года и 57 лет соответственно.

Право на получение средств на содержание не зависит от того, проживают супруги вместе или раздельно. Однако приобретают такое право только состоящие в зарегистрированном в установленном законом порядке браке.

Право на получение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после расторжения брака, если муж или жена стали нетрудоспособными до развода или в течение одного года после его. Если супруги состояли длительное время в браке (не менее 10 лет), то суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака.

Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом исходя из материального и семейного положения обеих супругов.

Выплаты устанавливаются в кратном отношении к базовой величине на момент произведения денежных операций.

В случае изменения материального или семейного положения одного из супругов каждый из них вправе обратиться в суд с иском о пересмотре размера средств, взыскиваемых на содержание. Принимая во внимание непродолжительность срока пребывания мужа и жены в браке или недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему алиментов, суд может освободить другого супруга от обязанности по его содержанию или ограничить ее определенным сроком.

Если условия, являющиеся основанием для таких выплат, отпали, а также если разведенный супруг, получающий средства на содержание, вступит в новый брак, то вопрос о прекращении исполнения принятого судом решения должен быть вновь рассмотрен судом по иску заинтересованного супруга.

То есть вне зависимости от фактического возникновения оснований для утраты супругом права на содержание, если взыскание алиментов осуществляется по решению суда, то прекращение его также выполняется лишь данной инстанцией. Супруг, обязанный уплачивать алименты, в силу ст. 33 Республики Беларусь о браке и семье лишь приобретает право на обращение в суд с иском о его освобождении от уплаты и до вынесения решения судом обязан их уплачивать».