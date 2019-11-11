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Выборы-2019. Досрочное голосование стартовало на участке в СШ №1
12.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Участковая избирательная комиссия Юбилейного участка для голосования №47 опечатывает урну для досрочного голосования. Можно голосовать!
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Участковая избирательная комиссия Юбилейного участка для голосования №47 опечатывает урну для досрочного голосования. Можно голосовать!
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