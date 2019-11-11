Опасно для жизни: дымоходы из «сэндвич-труб»

Источник материала: Новости Дзержинска

В современных условиях залогом устойчивого развития страны и ее экономики является обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. Ключевыми факторами обеспечения безопасности становятся прогнозирование возможных рисков, а также предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

Предупреждён — значит вооружен! Это высказывание напрямую относится к дымоходам. Практика показывает, что при грубых нарушениях правил строительства дымоходных систем, в доме закладывается «мина» замедленного действия. В сводках о пожарах дымоходы стали фигурировать всё чаще и чаще. Количество пожаров, произошедших на территории Минской области в 2018 году по причинам нарушения правил монтажа и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов на твердом топливе составило 28% от их общего количества. Чаще всего пожары возникают в месте пересечения перекрытия из сгораемых материалов с дымоходом и связано это с конструктивным исполнением самих дымоходов.

В настоящее время существует большое количество огнестойких материалов, с показателями устойчивыми к теплопроводности, которые могут использоваться для строительства дымоотводных каналов. Вместе с тем, «рынок» заполняют так называемые «сэндвич-дымоходы», которые в большинстве своем оказываются выполненными из материалов не надлежащего качества и не способных соответствовать условиям пожаробезопасности. Выглядит дымоход красиво, со слов продавцов – устанавливается легко и быстро, без трудоемкой кирпичной кладки, пыли и шума. И в результате гражданин при покупке такого дымохода становится явным заложником ситуации: не может убедиться в безопасности конструкции самого дымохода, а зачастую и выполнить его монтаж в соответствии с требованиями.

«Что же из себя представляют сэндвич-трубы и каковы их технические характеристики?» – задаются многие вопросом. Упрощенно говоря, это две трубы из металла толщиной до 1 мм, между которыми проложен негорючий материал-утеплитель. Рассчитаны они на температуру отходящих газов, как правило, не выше 300 градусов, точные данные должны быть указаны в сертификате пожарной безопасности на продукцию. Однако зачастую его нет, или продавец использует один сертификат на самые разные трубы от различных производителей - лишь бы продать товар. При покупке «сэндвича» надо четко понимать, как и где его применять и газы какой температуры через него будут ходить.

Утеплитель в трубе - это НЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕРА. Он нужен лишь для того, чтобы труба «не плакала» конденсатом. Не более того. Часто такие дымоходы продают как "трубы утепленные двухконтурные", но не как дымоходные. Это уловка производителя и продавца, чтобы защитить себя в случае судебного иска.

В производстве сэндвич-труб используется нержавеющая сталь разных марок, толщиной 0,5-0,7 мм. Однако считать ее жаростойкой было бы большой ошибкой! Дело в том, что присадки, делающие сталь нержавеющей, при высокой температуре выгорают, да и мало какая из доступных нержавеек, выдержит воздействие конденсата, который представляет собой коктейль из кислот. Труба разрушается. Первый контур прогорает за два-три года (в зависимости от режима эксплуатации) вместе с утеплителем, который при температуре выше 200 градусов оседает и вскоре рассыпается в труху. Остается тонкая оболочка. Понятно, что при топке она раскаляется так, что пожар – это естественное следствие.

Сейчас в каждом торговом центре продают чугунные печи. Все они рассчитаны на дымоход круглого сечения. И к ним идеально подходят «сэндвичи». Спрашивается, откуда простому обывателю, далёкому от науки, понять, что их совмещение опасно? Это и не вина покупателя. Скорее, вопросы тут возникают к предпринимателям, для которых извлечение прибыли стоит на первом месте, а что произойдёт с товаром после продажи – уже «не их головная боль». Хотя, по логике, чугунная печь нуждается и в послепродажном сопровождении специалиста, который должен подсказать владельцу, что на выходе из «буржуйки» температура дымовых газов составляет 650 градусов (и это уже исключает применение сэндвич-трубы).

Далее, в трубе на первом же метре температура поднимается до 700 С0, а через полтора метра может достигать 1000 С0 – и это как раз место потолочной разделки, которую в банях традиционно делают минимальной.

Для того чтобы избежать пожаров по причине установки в банях и домах сэндвич-труб, сотрудники МЧС рекомендуют: во-первых, требовать сертификат и обратить внимание на максимально допустимую температуру отходящих газов, учесть, на какие условия эксплуатации рассчитана та или иная конструкция. От этого и надо отталкиваться, а не от цифры на ценнике. И если уж вы решили установить в доме или бане сэндвич-дымоход, в ваших же интересах – соблюсти требования пожарной безопасности к разделке дымохода печи от горючих конструкций. Кроме того, необходимо «запускать» первый дым через кирпичный щиток. Отвод делать из толстостенной водопроводной трубы. В таком случае печные газы, проходя через кирпичные каналы, остывают и в трубу уже уходят, не превышая нормативные показатели в 180-200 градусов. При таких условиях сэндвич-труба будет служить долго и надежно.





