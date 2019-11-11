Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги во вторник 12 ноября открылись ростом российского рубля и евро. Биткойн -0.04.
Курс доллара упал на 0,0005 BYN до 2,0490 BYN/USD.
Курс евро поднялся всего на 0,0001 BYN до 2,2603 BYN/EUR. Предыдущие четыре дня евро дешевел и оказался на минимуме за 27 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0017 BYN до 3,2090 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 8769.6$ (-0.04);
Bitcоin Cash/ВСС – 289.65$ (+3.6);
Litecoin − 61.68$ (-0.11);
Еthеreum − 186.05$ (-0.47);
ZCаsh − 37.25$ (-0.06);
DigitalCash − 69.95$ (-0.72);
Monero − 62.81$ (+0.28).