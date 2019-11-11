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Беларусбанк предупредил клиентов о возможных временных сбоях в работе программного обеспечения
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк предупреждает клиентов, что 12 ноября в течение дня возможны временные сбои в программном обеспечении. Они могут затруднить проведение операций по счетам (депозиты, кредиты) клиентов в отделениях банка,
"При этом оплата услуг (коммунальные платежи и прочие) от населения доступна в штатном режиме", - поясняют в Беларусбанке.
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Возможные временные сбои могут затруднить проведение операций по счетам (депозиты, кредиты) клиентов в отделениях банка.
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