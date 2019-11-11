Знойные теннисистки на пляже и подарок Бьорндалену от Ксении. Топ фото из Instagram спортсменов

Источник материала: Tut.by

Как проводят отпуск топовые теннисистки и в каком настроении красавицы-биатлонистки готовятся к старту Кубка мира — в подборке SPORT.TUT.BY.

У теннисисток наступила пора отпусков. Александра Саснович отправилась ловить солнце в Дубай.

Арина Соболенко призналась, что за год успевает соскучиться по дому, поэтому отпуск проведет между Минском и Москвой. Кстати, первые отпускные фотографии Арины полны загадочности и романтики. От кого букеты? «Без комментариев», — написала белоруска.