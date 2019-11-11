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Если «Гулливер» не продадут до конца года, власти имеют право его снести. А будут или нет?

12.11.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если инвестор не сможет продать до конца года недостроенный ТРЦ «Гулливер», то Мингорисполком имеет право изъять у него землю и снести объект. Будет ли мэрия это делать, рассказал первый замглавы столицы Федор Римашевский.


В конце октября должны были пройти торги по продаже «Гулливера», но желающих купить недострой за 22,3 миллиона рублей не нашлось. Судя по всему, скоро назначат дату повторного аукциона с понижением цены максимум на 10%, но привлечет ли это кого-то — вопрос. Если желающих купить объект не будет до конца срока арены земли (то есть до конца года), то с января 2020-го город имеет право изъять землю, снести объект и выставить право застройки этого участка на повторный аукцион. Но будет ли он сразу же это делать?

— Я думаю, что при обращении антикризисного управляющего, будет рассмотрен вопрос по продлению предоставления земельного участка, — говорит Федор Римашевский.

Он также рассчитывает, что при отсутствии покупателей и на следующих торгах, антикризисный управляющий будет обсуждать с комитетом кредитором вопрос снижения цены здания.

Как и кем строился «Гулливер»

Многофункциональный комплекс «Гулливер» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик — «Арэса-Сервис».

Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис». Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Земля предоставлена застройщику до конца 2019 года.

Конфликт между кредиторами

Долги компании перед кредиторами составляют около 35 миллионов рублей, а это значит, что даже при условии продажи объекта на повторном аукционе по начальной цене каждый получит лишь чуть больше половины от вложенного. А некоторые влили туда миллионы долларов.

Как мы писали ранее, ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервисе». Этого застройщика они называют главным реализатором и идеологом проекта, связанным с компанией «ТРЦ Гулливер». Мол, переговоры о покупке помещений они вели в числе прочего с топ-менеджерами «Арэсы» и заключали сделки в их же офисе. Кроме того, согласно документам, американские компании-учредители «Гулливера» с 2013-го по 2017 год входили также в состав учредителей «Арэсы». И именно эти компании в 2016 году давали доверенность директору «Арэса-Сервиса» на выполнение значимых действий относительно «Гулливера». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.

Что с ценой?

Некоторые кредиторы-инвесторы считают, что стоимость недостроя завышена. По их словам, рыночная цена «Гулливера» — 4−5 миллионов долларов. По их словам, это им говорили в числе прочего представители иностранных девелоперских компаний, которых они пытались привлечь в проект.

Поэтому у ряда бизнесменов, купивших помещения по предварительным договорам купли-продажи, возникал вопрос к «Арэса-Сервису»: куда делась разница между вложенными более чем 30 миллионами и рыночной ценой объекта?

Несколько минских крупных девелоперов, опрошенных TUT.BY, оценивали недострой в 3−4 миллиона долларов.

 
 
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Многофункциональный комплекс «Гулливер» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор».
 
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