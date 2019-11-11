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Новая Kia Optima: появились первые фотографии

12.11.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за дизайнерскими эскизами компания Kia опубликовала фотографии нового поколения седана K5 для рынка Кореи. В других странах, в том числе и соседней России, эта модель известна под именем Optima.


Новая Optima получит стремительный и динамичный силуэт с заниженной крышей, а также передок в новом фирменном стиле «маска тигра». Капот получит более четкие и развитые очертания, а при взгляде в профиль хорошо заметна выштамповка, пролегающая по всей длине бортов. Задние светодиодные фонари объединены световой линией, проходящей по всей ширине двери багажника. Также покупателям на выбор предложат широкий набор колесных дисков диагональю от 16 до 19 дюймов.


Известно, что длина новой K5/Optima достигает 4,9 м, то есть со сменой поколений машина стала крупнее на 5 см, а ширина по сравнению с предшественником увеличилась на 2,5 см. Высота, напротив, сократилась на 2 см — до 1,44 м, а колесная база подросла с 2,8 м до 2,85 м.


Увы, но снимков интерьера нового седана Kia пока не обнародовала. Разработчики обещают более качественные и приятные на ощупь материалы, а оснащение новой Optima помимо всего прочего будет включать цифровую приборную панель и широкоформатный дисплей мультимедиасистемы на центральной консоли, повернутой к водителю.


В корейской продаже новый K5 появится в декабре этого года. Новый седан Optima в исполнении для европейского и американского рынков будет представлен уже в следующем году.

 
 
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Вслед за дизайнерскими эскизами компания Kia опубликовала фотографии нового поколения седана K5 для рынка Кореи.
 
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