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У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

12.11.2019 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма Беларуси обзавелось геральдическими символами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Торжественная церемония вручения флага прошла в Минске в обновленном Дворце шахмат и шашек.

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

Помимо флага, официально утвержден и спортивный нагрудный знак «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь». Под аплодисменты зрителей знамя получил Сергей Ковальчук. Флаг будет выставляться на всех спортивных мероприятиях.

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

Люди в материале: Сергей Ковальчук
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма Беларуси обзавелось геральдическими символами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Торжественная церемония...
 
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