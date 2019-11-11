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Житель Гродно несколько лет похищал со счетов иностранных банков деньги

12.11.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расследуется уголовное дело о хищении со счетов иностранных банков с 2012 по 2016 годы.

Как сообщает Следственный комитет, в результате обмена информацией с ФБР США,  а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установили причастность 28-летнего жителя Гродно к совершению этого преступления.

В ходе обыска пор месту жительства молодого человека были обнаружены и изъяты: компьютерная техника, носители информации, которые были защищены сложными паролями, деньги и документы.  

Мужчина похищал деньги с иностранных банковских счетов. После получения доступа к чужим счетам он переводил средства на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их.  

Житель Гродно несколько лет похищал со счетов иностранных банков деньги
Фото: СК

Также были зафиксированы случаи приобретения фигурантом товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских карт. На полученные деньги молодой человек приобретал биткоины, а также автомобиль, вложил средства в недвижимость и собственное кафе.

Установлено на первоначальном этапе более 60 эпизодов противоправной деятельности. На подконтрольных виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере» УК РБ. Он заключен под стражу.

Житель Гродно признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причиненного ущерба и возврату незаконно полученного дохода.

Мужчина предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – это более 630 тысяч евро в эквиваленте. Также был наложен арест на другие денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого (на сумму более 100 тысяч евро).

Продолжается расследование.  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Расследуется уголовное дело о хищении со счетов иностранных банков с 2012 по 2016 годы.
 
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