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Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения

12.11.2019 11:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. На юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС из-за землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения

Специалисты уже провели первые проверки. Видимых повреждений обнаружено не было, однако специалисты зафиксировали вибрации, поэтому требуется дополнительный контроль.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.2 произошло накануне. В результате природного катаклизма пострадали 4 человека.

Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения

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Новости Франции. На юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС из-за землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже...
 
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