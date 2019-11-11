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В Чикаго отменили не менее 900 авиарейсов из-за снегопада
Источник материала: СТВ
Новости США. В чикагском аэропорту массово отменяют авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – снегопад. Не состоятся как минимум 900 запланированных на 12 ноября вылетов.
Непогода уже привела к одному инциденту. Совершая посадку, пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и завалился на крыло. На борту в этот момент находились более 40 человек. Людей экстренно эвакуировали. Обошлось без пострадавших.
В Чикаго выпало уже 12 сантиметров осадков. Ожидаются сильные морозы.
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Новости США. В чикагском аэропорту массово отменяют авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – снегопад. Не состоятся как минимум 900...
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