Часы Patek Philippe установили рекорд стоимости

Источник материала: Ежедневник



фото: rbc.ru

Уникальные стальные наручные часы Grandmaster Chime с 20 сложными функциями после продажи приобрели статус самых дорогих в мире.

9 ноября аукционный дом Christie’s провел очередные торги Only Watch, вся прибыль от которых идет на исследования мышечной дистрофии Дюшенна, пишет РБК . Традиционно львиную долю выручки приносят лоты мануфактуры Patek Philippe: дом всегда предоставляет специально изготовленные сложные часы. Но результат Only Watch не мог представить себе никто.

На роль аукционного piece unique заявлена модель Grandmaster Chime (ref. 6300A), запущенная в год 175-летия Patek Philippe. Ее двусторонний поворотный корпус впервые изготовлен из стали (с 2016 года часы выпускались в белом золоте). Шедевр микромеханики заключает в себе два десятка усложнений, в том числе вечный календарь, пять режимов боя, функцию будильника. Часы, предварительно оцененные в 2,5–3 млн швейцарских франков, в итоге были проданы за 31 млн франков, установив абсолютный рекорд стоимости.

До сих пор статус самых дорогих наручных часов удерживал хронограф Rolex Daytona, принадлежавший Полу Ньюману. Часы были проданы в 2017 году на торгах Phillips за 17,8 млн долларов. Самыми дорогими карманными часами считалась историческая модель Patek Philippe Supercomplication, изготовленная для банкира Генри Грейвза-младшего в 1932 году. Рекорд в 24 млн долларов был установлен в 2014 году на торгах Sotheby’s.

Общая выручка Only Watch 2019, на котором было представлено 50 моделей часов разных производителей, составила 38,6 млн швейцарских франков. Таким образом, лот Patek Philippe принес 80% прибыли.