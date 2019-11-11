Самой распространённой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём при курении. Не прожигайте свою жизнь!

Источник материала: Патриот (Ушачи)

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, с 11 по 30 ноября текущего года проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Статистические данные МЧС текущего года говорят об уменьшении количества пожаров, но все равно, как и прежде, на лидирующих позициях по причинам возникновения остается неосторожное обращение с огнем.

Неосторожное обращение с огнем при курении – это причина всецело зависящая от сознательности самих граждан. А злоупотребление спиртными напитками наряду с курением – двойной риск и угроза возникновения пожара. Благоприятные условия возникновения пожара могут оказаться трагическими событиями для дальнейшей жизни домовладельца, соседей, близких. Тлеющий окурок, попадая на постельные принадлежности, через 15 минут приводит к пожару. В этом случае смертельную дозу продуктами сгорания человек получает уже через 3 минуты. К тому же, большинство таких пожаров случается ночью. Обнаружение пожара, как правило, соседями, и сообщение в дежурную службу МЧС поступает поздно, когда помочь уже не представляется возможным.

Уже в этом году, на территории Ушачского района по причине неосторожного обращения с огнем при курении произошло 4 пожара, которые унесли одну жизнь.

К сожалению, правилами пожарной безопасности курение сигарет в жилых помещениях не регламентируется, однако, некоторых истин стоит придерживаться:

- пепел необходимо собирать в пепельницы, выполненные из негорючего материала, даже немного воды в пепельнице поможет сделать ее безопаснее;

- класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключалось её выпадение при полном сгорании;

- никогда не курите в постели или кресле. Уставший или выпивший человек не всегда может контролировать свои действия;

- курение допускается в специально отведённом помещении, в котором полы выполнены из негорючего материала на тот случай, если сигарета упадёт на пол;

- не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- по окончании курения необходимо тщательно загасить сигарету;

- не выбрасывайте непогашенные сигареты или спички из окон или балконов, во избежание попаданий их на соседние, а уходя из квартиры, закрывайте окна и двери балконов.

Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространённых причин пожаров не только в жилых домах, но и на предприятии. Правилами пожарной безопасности определено, что курение на объектах допускается только в специально отведённых, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара. Постановлением МЧС и Министерства здравоохранения РБ от 22.04.2003 №23/21 установлены следующие требования к специально предназначенным для курения местам:

-отделка ограждающих конструкций в помещениях должна быть выполнена из негорючих материалов;

- недопустимо размещение мягкой мебели;

- комнаты не должны быть проходными;

- должны иметь отдельную систему вентиляции;

- оборудоваться урнами из негорючих материалов и не менее, чем на 1/3 заполненными водой;

-должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой привлечение к ответственности виновных. Статьей 23.56 Кодекса РБ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Уважаемые граждане! Соблюдая требования пожарной безопасности, вы бережете не только собственную жизнь и здоровье, но и своих близких, коллег, окружающих.