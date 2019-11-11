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Mash: Руки-Базуки готовится к удалению своих знаменитых бицепсов

12.11.2019 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руки-Базуки готовится к операции по удалению своих знаменитых бицепсов. Как утверждает telegram-канал Mash, у него началось воспаление.


Фото: mash

Синтоловый качок Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу со срочной просьбой. Парень просит привести свои конечности в прежний человеческий вид. Сообщается, что у Рук-Базук начался воспалительный процесс.

В самое ближайшее время доктора выкачают из его «титанических» мыщц весь синтол (и другую синтетическую жидкость), который Терешин вкалывал туда годами. Фейковый качок уже в больнице — сейчас он проходит предоперационное обследование.

 
 
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«Синтоловый качок» Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу.
 
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