Mash: Руки-Базуки готовится к удалению своих знаменитых бицепсов

Источник материала: Tut.by

Руки-Базуки готовится к операции по удалению своих знаменитых бицепсов. Как утверждает telegram-канал Mash, у него началось воспаление.



Фото: mash

Синтоловый качок Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу со срочной просьбой. Парень просит привести свои конечности в прежний человеческий вид. Сообщается, что у Рук-Базук начался воспалительный процесс.

В самое ближайшее время доктора выкачают из его «титанических» мыщц весь синтол (и другую синтетическую жидкость), который Терешин вкалывал туда годами. Фейковый качок уже в больнице — сейчас он проходит предоперационное обследование.