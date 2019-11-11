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Визуально долгострой «Газпром центр» не сильно изменился за последний год. А что говорят власти?

12.11.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весной директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров заявил, что «Газпром центр» будет сдан в декабре 2020 года. Но визуально объект практически не меняется уже как минимум год. Зампред Мингорисполкома Федор Римашевский рассказал на пресс-конференции, что сейчас происходит на стройке.


Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га, на месте бывшего автовокзала «Московский». Год назад стройка выглядела так:


Весной действительно на объекте появились строители, но сегодня визуально стройка выглядит почти так же, как и год назад. По крайней мере, этажность и объем у здания те же.








Федор Римашевский говорит, что сейчас на объекте «Газпром центр» идут работы по устройству свайного основания. Это около 500 свай, 75% из которых уже забито. Суть в том, что сейчас у здания формируют мощный стилобат, чтобы избежать деформаций объекта в будущем. Кроме того, строительные работы должны вестись на всей площади здания сразу. По словам Римашевского, на объекте сейчас работает около 200 человек и график ведения работ соблюдается. За продлением сроков строительства инвестор в Мингорисполком не обращался. 

Отметим, что на днях в телеграм-канале HARBATSEVICH появилась информация об озабоченности темпами стройки со стороны АП.


Напомним, будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год.

Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Через год ее расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. В начале 2018 года был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International.

 
 
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Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году.
 
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