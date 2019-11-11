Источник материала: Новости Волковыска

Ежедневно Транспортная инспекция проводит рейды по контролю за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности. За 9 месяцев текущего года по республике было выявлено более 36 тысяч нарушений. Более 13,5 тысяч водителей и владельцев транспортных компаний привлечены к административной ответственности.

За что чаще всего штрафуют перевозчиков?

Самое частое нарушение - это несоблюдение режима труда и отдыха. Также встречается среди нарушений и езда без тахографа. Тахограф должен регистрировать историю рабочего дня водителя.

Осуществление перевозок на переоборудованном транспорте без разрешения на переоборудование. Еще хуже, когда в зону видимости инспекции попадаются недобросовестные перевозчики, допускающие к дорожному движению неисправный транспорт. В этот же перечень нарушений смело можно добавить уклонение от правил перевозок пассажиров (работа с выключенным таксометром, необоснованный отказ водителя такси в перевозке пассажира или вмешательство в работу спидометра, таксометра).

Такое пренебрежительное отношение к выполнению своих обязательств приводит не только к штрафам и административным наказаниям, но и к созданию угрозы причинения вреда жизни и здоровья пассажиров.