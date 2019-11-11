Источник материала: Новости Волковыска

Большинство из нас не один раз за день слышит вопрос: чем будете рассчитываться: наличные или карта?

Как показывает статистика белорусы все чаще рассчитываются картой. С января по сентябрь текущего года количество бесконтактных платежей увеличилось в 2,7 раза. Ежемесячно обрабатывается более 130 миллионов запросов.

Банковский процессинговый центр уверяет, что это рекордные цифры увеличения числа бесконтактных операций для нашей страны.

Белорусы по достоинству оценили все плюсы использования карт. Скорость и свобода совершения платежей в любой точке мира, в интернет-магазинах, удобные переводы средств с одной карты на другую, платежи за коммунальные услуги и прочие расчеты в онлайн режиме.