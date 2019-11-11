Успех волковысских каратистов на международном турнире в Пинске

Источник материала: Новости Волковыска

Одиннадцатый международный турнир по шотокан каратэ-до «Полесская столица» проходил в Пинске 8-10 ноября.

В пятый раз соревнования проводятся в международном формате, участие в которых принимали команды из Беларуси, Латвии, Польши, России и Японии.

Соревнования в Пинске являются первым этапом отбора спортсменов для выступлений на международных мероприятиях 2019 года.

Для зачисления в число кандидатов в сборную команду Беларуси спортсменам необходимо занять зачетные места (1-4) в соответствующих разделах.

Участие в турнире принимали более 300 спортсменов из 23 организаций Беларуси, России и Латвии. Юные каратисты объединения по интересам Красносельского районного ЦТДиМ под руководством Дмитрия Дудко принимали участие и добились следующих результатов:

Санцевич Артемий -2 место инд. ката, 4 место инд. кумитэ.

Волох Карина - 2 место инд. кумитэ

2 место ком. кумитэ – Волох Карина, Абусултанова Олеся, Гаврильчик Софья (клуб Бассай)

Санцевич Егор -4 место инд. ката

Штоп Кирилл -4 место инд. ката

4 место ком. кумитэ – Косенчук Арсений, Пучкин Лев, Штоп Кирилл

Поздравляем ребят с победами и ждем достойных результатов на других престижных соревнованиях.























