Успех волковысских каратистов на международном турнире в Пинске

Одиннадцатый международный турнир по шотокан каратэ-до «Полесская столица» проходил в Пинске 8-10 ноября.
В пятый раз соревнования проводятся в международном формате, участие в которых принимали команды из Беларуси, Латвии, Польши, России и Японии.
Соревнования в Пинске являются первым этапом отбора спортсменов для выступлений на международных мероприятиях 2019 года.
Для зачисления в число кандидатов в сборную команду Беларуси спортсменам необходимо занять зачетные места (1-4) в соответствующих разделах.
Участие в турнире принимали более 300 спортсменов из 23 организаций Беларуси, России и Латвии. Юные каратисты объединения по интересам Красносельского районного ЦТДиМ под руководством Дмитрия Дудко принимали участие и добились следующих результатов:
Санцевич Артемий -2 место инд. ката, 4 место инд. кумитэ.
Волох Карина - 2 место инд. кумитэ
2 место ком. кумитэ – Волох Карина, Абусултанова Олеся, Гаврильчик Софья (клуб Бассай)
Санцевич Егор -4 место инд. ката
Штоп Кирилл -4 место инд. ката
4 место ком. кумитэ – Косенчук Арсений, Пучкин Лев, Штоп Кирилл
Поздравляем ребят с победами и ждем достойных результатов на других престижных соревнованиях.