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Глава МИД Владимир Макей завёл Instagram. Его комментирует Киркоров!
Источник материала: KYKY>
Вслед за экс-министром информации
Пока Макей «запостил» всего четыре снимка. «Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим», – подписал министр дебютную фотокарточку. Ее прокомментировал певец Филипп Киркоров: «Рад приветствовать в Instagram! Welcome!»
Следующие три снимка – об официальном визите Макея в Вену:
Под последней публикацией Владимир Макей получил первое замечание аудитории. С аккаунта минского магазина подарков Symbal.by министра спросили: «Чаму ў вас транслітэрацыя імя і прозвішча з рускай мовы? Вы ж беларускі палітык». Ответа пока не последовало.
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