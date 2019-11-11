Глава МИД Владимир Макей завёл Instagram. Его комментирует Киркоров!

Источник материала: KYKY

Вслед за экс-министром информации Лилией Ананич глава Министерства иностранных дел Владимир Макей завел Instagram. Первая фотография в профиле появилась всего три дня назад, но аккаунт Макея уже почти вдвое успешнее аккаунта Ананич: 215 подписчиков против 187.

Пока Макей «запостил» всего четыре снимка. «Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим», – подписал министр дебютную фотокарточку. Ее прокомментировал певец Филипп Киркоров: «Рад приветствовать в Instagram! Welcome!»

Следующие три снимка – об официальном визите Макея в Вену:

Под последней публикацией Владимир Макей получил первое замечание аудитории. С аккаунта минского магазина подарков Symbal.by министра спросили: «Чаму ў вас транслітэрацыя імя і прозвішча з рускай мовы? Вы ж беларускі палітык». Ответа пока не последовало.