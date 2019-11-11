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В Беларуси запустят канал, где будут показывать программу «Поедем, поедим!»

12.11.2019 12:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси появятся еще три тематических телеканала НТВ: «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал». Все они уже получили разрешение на вещание от Министерства информации, сообщает пресс-служба ведомства.

Интересно, что по каналу «НТВ Стиль» будут показывать передачи о ремонте, путешествиях и так далее, а среди документальных проектов – программу «Поедем, поедим!» – название, печально известное для беларусов.

Напомним, ресторан «Поедем Поедим» открылся в Куропатах (месте захоронения жертв сталинских репрессий) летом прошлого года. Но строить его начали около девяти лет назад, причем возведение не раз тормозилось из-за бурных протестов активистов. В 2015 году комплекс с банями и ресторанами уже пытались открыть под названием «Бульбаш-холл», но  и его запуск сорвался. 6 июня 2018 года открылся ресторан «Поедем Поедим». Тогда же активисты устроили рядом с ним акцию «Не кабак, а музей». Активисты и сегодня против того, что недалеко от места расстрела и захоронения людей другие люди «пили на костях».

Читайте по теме: В «Поедем поедим» хорошая винная карта, но в пятницу вечером пустой зал. Как построить дорогой ресторан и облажаться

 
 
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В Беларуси появятся еще три тематических телеканала НТВ: «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал». Все они уже получили разрешение на вещание от Министерства...
 
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