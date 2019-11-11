Беларусь одолжит у западных банков $1,35 млрд, чтобы погасить старые долги

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«Собираются заявки у потенциально заинтересованных банков», - сообщил представитель пресс-службы Минфина агентству «Интерфакс-Запад» , комментируя ситуацию с подготовкой к размещению нового выпуска евробондов.