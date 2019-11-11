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Беларусь одолжит у западных банков $1,35 млрд, чтобы погасить старые долги
Источник материала: Myfin
«Собираются заявки у потенциально заинтересованных банков», - сообщил представитель пресс-службы Минфина агентству «Интерфакс-Запад», комментируя ситуацию с подготовкой к размещению нового выпуска евробондов.
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Минфин Беларуси начал отбор потенциальных организаторов нового выпуска евробондов
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