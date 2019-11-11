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Беларусь одолжит у западных банков $1,35 млрд, чтобы погасить старые долги

12.11.2019 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусь одолжит у западных банков ,35 млрд, чтобы погасить старые долги
фото: Myfin.by
«Собираются заявки у потенциально заинтересованных банков», - сообщил представитель пресс-службы Минфина агентству «Интерфакс-Запад», комментируя ситуацию с подготовкой к размещению нового выпуска евробондов.

Минфин уже сообщал, что намерен разместить в 2020 году на внешнем рынке государственные облигации на $1,35 млрд для рефинансирования обязательств по внешнему госдолгу.

 
 
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