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Этот кот покоряет соцсети: просто посмотрите на него, и вы сразу поймете, почему

12.11.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США живет кот по кличке Картошка, и он стал звездой социальных сетей. Все благодаря его глазам: они по-настоящему огромны! Это не болезнь или дефект: кот абсолютно нормален и не испытывает никаких проблем в жизни. Но выражение его морды достойно того, чтобы вы на него взглянули.

 
 
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