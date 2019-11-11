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Этот кот покоряет соцсети: просто посмотрите на него, и вы сразу поймете, почему
Источник материала: Tut.by
В США живет кот по кличке Картошка, и он стал звездой социальных сетей. Все благодаря его глазам: они по-настоящему огромны! Это не болезнь или дефект: кот абсолютно нормален и не испытывает никаких проблем в жизни. Но выражение его морды достойно того, чтобы вы на него взглянули.
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Выражение морды у него всегда одинаковое!
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