Кандидат в депутаты Светлана Шутова 13 ноября проведет встречи с избирателями в Глусском районе

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Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Шутова Светлана Александровна 13 ноября проведет встречи с избирателями:

с 7.30 до 8.00 часов в актовом зале государственного учреждения социального обеспечения «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» (Глусский район, д. Весново),

с 13.00 до 13.30 часов в актовом зале Глусского районного Дома культуры (г. п. Глуск, ул. Пушкинская, 2),

с 13.30 до 14.00 часов в актовом зале Глусского района газоснабжения филиал республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» (г. п. Глуск, ул. Волошина, 3а),

с 14.00 до 15.00 часов в актовом зале государственного учреждения образования «Гимназия г. п. Глуска» (г. п. Глуск, ул. Гагарина, 28).